В суд передали дело работников бюро судмедэкспертизы Таганрога

В Ростовской области в суд передали дело руководителя и сотрудников таганрогского морга. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Всего подозревамых трое, их обвиняют в вымогательстве и получении взяток от родственников умерших. По версии следствия, потерпевшими оказались жители Таганрога, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов.
Подозреваемым грозят тюремные сроки, если их вина будет доказана в суде. Дату первого заседания пока не назначили.
