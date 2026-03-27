В суд передали дело работников бюро судмедэкспертизы Таганрога

На Дону будут судить руководителя и сотрудников таганрогского морга.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в суд передали дело руководителя и сотрудников таганрогского морга. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Всего подозревамых трое, их обвиняют в вымогательстве и получении взяток от родственников умерших. По версии следствия, потерпевшими оказались жители Таганрога, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов.

Подозреваемым грозят тюремные сроки, если их вина будет доказана в суде. Дату первого заседания пока не назначили.

