Проходящие через Воронежскую область поезда до Крыма задерживаются в пути

Три пассажирских поезда, проходящих через Воронежскую область, задерживаются в пути. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Причиной отставания составов от графика стала временная приостановка движения по Крымскому мосту. Сейчас оно уже возобновлено, однако в пути задерживаются следующие поезда:
№ 092/091 Москва — Севастополь;
№ 195/196 Москва — Симферополь;
№ 028/027 Москва — Симферополь.
Отставание от графика составляет от 3,5 до 5 часов.
Представители перевозчика подчеркнули, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше