Воронежский командир взвода ДПС обвиняется в получении взятки от пьяного водителя

Инцидент произошел в июне 2025 года. Остановив автомобилиста и проведя освидетельствование, полицейский выявил у него признаки опьянения. Мужчина попросил инспектора не привлекать его к административной ответственности. Командир взвода согласился за незаконное вознаграждение, потребовав 200 тысяч рублей. Другие инспекторы, находившиеся на службе, о его намерениях не знали.