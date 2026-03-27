Воронежский командир взвода ДПС обвиняется в получении взятки от пьяного водителя

В Воронежской области перед судом предстанет командир взвода роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Офицера обвиняют в получении крупной взятки от нетрезвого водителя на трассе М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Инцидент произошел в июне 2025 года. Остановив автомобилиста и проведя освидетельствование, полицейский выявил у него признаки опьянения. Мужчина попросил инспектора не привлекать его к административной ответственности. Командир взвода согласился за незаконное вознаграждение, потребовав 200 тысяч рублей. Другие инспекторы, находившиеся на службе, о его намерениях не знали.
Нетрезвый водитель передал требуемую сумму. Противоправные действия сотрудника были пресечены правоохранительными органами.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.