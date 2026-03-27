Жене Шавката Рахмонова вынесли приговор

«27 июля 2025 года около 8:30 часов Рахмонова управляла автомашиной Toyota Land Cruiser на трассе Алматы — Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии, нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате два пассажира (подруга и сестра подсудимой) скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больницу», — говорится в сообщении.