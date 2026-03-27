Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Мамско-Чуйском районе

Сообщение о возгорании поступило утром 26 марта. В посёлке Мама на улице Связи загорелся частный брусовый дом. 67-летняя собственница обнаружила огонь на веранде и попыталась потушить его самостоятельно, но не справилась. Женщина вышла из дома, а позднее обратилась к бригаде скорой помощи. С отравлением угарным газом ее доставили в больницу.