Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Мамско-Чуйском районе

Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Мамско-Чуйском районе. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Сообщение о возгорании поступило утром 26 марта. В посёлке Мама на улице Связи загорелся частный брусовый дом. 67-летняя собственница обнаружила огонь на веранде и попыталась потушить его самостоятельно, но не справилась. Женщина вышла из дома, а позднее обратилась к бригаде скорой помощи. С отравлением угарным газом ее доставили в больницу.

На месте происшествия работали шесть огнеборцев на двух автоцистернах. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. Дознаватели МЧС установили предварительную причину пожара — аварийный режим работы электросети.