Очевидцев смертельного ДТП устанавливает полиция Приморья

В ходе расследования уголовного дела о смертельном ДТП на территории Хасанского округа полиция ищет очевидцев автокатастрофы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Смертельное ДТП произошло на 72-м километре автодороги Раздольное — Хасан ещё 16 февраля 2025 года, примерное время — 19:00. Ехавший со стороны Хасана водитель автомобиля Toyota Allion (номер Е870РО/125), уходя от лобового столкновения с транспортным средством, выехавшим с полосы встречного движения, не справился с управлением, и «Тойота» съехала в кювет.

Автомобиль при вылете с дороги опрокинулся, водитель скончался на месте происшествия.

Для установления детальных обстоятельств аварии требуется помощь очевидцев или граждан, имеющих записи момента ДТП с видеорегистраторов. Полиция Приморья просит обращаться по телефонам:

8 (902) 553 04 50 — следователь специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений СУ УМВД России по Приморскому краю лейтенант юстиции Мячин Андрей Константинович;

8 (924) 262 02 20 — начальник специализированного отдела майор юстиции Пащенко Елена Михайловна.