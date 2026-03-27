Очевидцев смертельного ДТП устанавливает полиция Приморья

Смертельное ДТП произошло на 72-м километре автодороги Раздольное — Хасан ещё 16 февраля 2025 года, примерное время — 19:00. Ехавший со стороны Хасана водитель автомобиля Toyota Allion (номер Е870РО/125), уходя от лобового столкновения с транспортным средством, выехавшим с полосы встречного движения, не справился с управлением, и «Тойота» съехала в кювет.
Автомобиль при вылете с дороги опрокинулся, водитель скончался на месте происшествия.
Для установления детальных обстоятельств аварии требуется помощь очевидцев или граждан, имеющих записи момента ДТП с видеорегистраторов. Полиция Приморья просит обращаться по телефонам:
8 (902) 553 04 50 — следователь специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений СУ УМВД России по Приморскому краю лейтенант юстиции Мячин Андрей Константинович;
8 (924) 262 02 20 — начальник специализированного отдела майор юстиции Пащенко Елена Михайловна.