Задерживаются поезда, следующие через Ростов

Речь идёт о четырёх поездах, следующих из центральных и северных регионов России в Севастополь и Симферополь.

Задерживаются поезда, следующие через Ростов.

По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги, речь идёт о четырёх поездах, следующих из центральных и северных регионов России в Севастополь и Симферополь.

Поезд № 161/1628 по маршруту Пермь — Симферополь отстаёт от графика примерно на три часа.

Состав № 195/196 Москва — Симферополь также задерживается на три часа.

Наибольшее отставание зафиксировано у рейса № 92/91 Москва — Севастополь — около четырёх часов.

Поезд № 28/27 Москва — Симферополь, прибывший в Старотитаровку, опаздывает на два с половиной часа.

Время задержки может корректироваться. Начальники составов оперативно информируют пассажиров об изменениях в расписании по мере поступления новых данных. В СКЖД пояснили, что движение поездов было временно приостановлено в связи с закрытием Крымского моста для движения транспорта.

