Задерживаются поезда, следующие через Ростов. Несколько пассажирских составов, следующих через железнодорожный вокзал Ростова, вынужденно отклонились от утверждённого расписания.
По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги, речь идёт о четырёх поездах, следующих из центральных и северных регионов России в Севастополь и Симферополь.
Поезд № 161/1628 по маршруту Пермь — Симферополь отстаёт от графика примерно на три часа.
Состав № 195/196 Москва — Симферополь также задерживается на три часа.
Наибольшее отставание зафиксировано у рейса № 92/91 Москва — Севастополь — около четырёх часов.
Поезд № 28/27 Москва — Симферополь, прибывший в Старотитаровку, опаздывает на два с половиной часа.
Время задержки может корректироваться. Начальники составов оперативно информируют пассажиров об изменениях в расписании по мере поступления новых данных. В СКЖД пояснили, что движение поездов было временно приостановлено в связи с закрытием Крымского моста для движения транспорта.