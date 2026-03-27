Мама пропавшего в Иркутске школьника написала ему письмо с просьбой вернуться домой

IrkutskMedia, 27 марта. Уже неделю в Иркутске продолжаются поиски пропавшего 16-летнего ученика лицея ИГУ. Волонтеры и сотрудники полиции ни на день не приостанавливают разыскные мероприятия. Накануне, 26 марта, в СМИ стало распространяться письмо матери к пропавшему школьнику, в котором женщина просит у него прощения и умоляет поскорее вернуться домой.
«Прости, пожалуйста, видимо, я чем-то невольно тебя задела, но даже не поняла, не почувствовала, что у тебя из-за чего-то болит душа. Прости, мой дорогой, очень жду тебя домой. Если вдруг ты переживаешь, что тебя будут как-то ругать, винить, то это не так. Возвращайся, мой хороший», — говориться в обращении матери к сыну.
В последний раз она видела сына 20 марта на улице Железнодорожная, 81. После чего подросток планировал отправиться на занятия в лицей. По факту розыска парня следователи СК возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье об убийстве. Добавим, что юноша ушел из дома, не взяв с собой документы, деньги и мобильный телефон. В поисках подростка задействованы полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Разыскные мероприятия ведутся не только на суше, но и в акватории Ангары.