20 лет на чужих метрах: в Волгограде женщина через суд выгнала бывшего мужа

Настоящая семейная драма разыгралась в городе Фролово Волгоградской области, где местной жительнице пришлось через суд доказывать свое право на спокойную жизнь в собственном доме. Светлана Ю. долгие годы терпела под боком бывшего супруга, который не только не желал съезжать, но и превратил жизнь женщины в постоянный стресс.
История эта началась еще в далеком 2003 году, когда пара официально расторгла брак. Казалось бы, пути людей должны были разойтись, но Юрий Ю. остался прописан в доме экс-жены. Шли годы, десятилетия, а мужчина и не думал паковать чемоданы. С 2005 года он значился в списках зарегистрированных жильцов, хотя никаких прав на квадратные метры не имел — дом не был совместно нажитым имуществом, а Светлана владела своей долей на законных основаниях.
За 20 лет совместного проживания «на птичьих правах» бывший муж так и не стал примерным соседом. По словам хозяйки дома, Юрий полностью отстранился от бытовых нужд: за коммуналку не платил, в ремонте не участвовал, общего хозяйства с бывшей женой не вел. Вместо этого мужчина нашел себе другое «хобби» — злоупотребление спиртным и агрессивные выходки, которые делали жизнь в одном помещении невыносимой. Все просьбы выписаться и уйти по-хорошему игнорировались.
Терпение Светланы лопнуло, и она отправилась в Фроловский городской суд. Изучив материалы дела, служители Фемиды встали на сторону женщины. Суд подтвердил: раз Юрий не собственник и уже давно не член семьи, то и законных оснований находиться в доме у него нет. Его поведение и конфликтные отношения с хозяйкой лишь подтвердили необходимость радикальных мер.
В итоге суд признал Юрия Ю. утратившим право на пользование жильем. Мужчину выселили, что называется, «в никуда» — предоставлять ему другую крышу над головой никто не обязан.
Теперь это решение станет законным поводом для того, чтобы навсегда вычеркнуть имя бывшего мужа из домовой книги. Впрочем, у ответчика еще есть время, чтобы попытаться обжаловать вердикт, так как в законную силу решение пока не вступило.
