В Дзержинском районе Перми из-за прорыва коллектора затопило несколько улиц

Крупное скопление воды на перекрёстке улиц Вишерской и Деревообделочной, а также на улице Заводской, 55 образовалось в Перми, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Первые сообщения о подтоплении появились утром 27 марта. Пермяки опубликовали кадры, на которых местные жители передвигаются по затопленным участкам улицы Деревообделочной на лодках. Также в кадре видно машину, капот которой почти полностью погружен в воду.
Как сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье», специалисты ресурсоснабжающей организации обследовали территорию и обнаружили повреждение магистрального железобетонного коллектора, которому более 50 лет. По предварительным данным, авария произошла из-за перегрузки системы, в том числе талыми водами. Вода скопилась в низине рельефа.
Все подтопленные участки находятся в Дзержинском районе Перми, в районе завода «Красный Октябрь». На место для устранения повреждения выехал гусеничный экскаватор. Специалисты приступили к восстановительным работам. Водоснабжение в домах при этом не ограничено. Работы осложнены большим количеством воды и особенностями рельефа.