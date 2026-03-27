Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дзержинском районе Перми из-за прорыва коллектора затопило несколько улиц

Воду в домах при этом не отключают.

Крупное скопление воды на перекрёстке улиц Вишерской и Деревообделочной, а также на улице Заводской, 55 образовалось в Перми, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Первые сообщения о подтоплении появились утром 27 марта. Пермяки опубликовали кадры, на которых местные жители передвигаются по затопленным участкам улицы Деревообделочной на лодках. Также в кадре видно машину, капот которой почти полностью погружен в воду.

Как сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье», специалисты ресурсоснабжающей организации обследовали территорию и обнаружили повреждение магистрального железобетонного коллектора, которому более 50 лет. По предварительным данным, авария произошла из-за перегрузки системы, в том числе талыми водами. Вода скопилась в низине рельефа.

Все подтопленные участки находятся в Дзержинском районе Перми, в районе завода «Красный Октябрь». На место для устранения повреждения выехал гусеничный экскаватор. Специалисты приступили к восстановительным работам. Водоснабжение в домах при этом не ограничено. Работы осложнены большим количеством воды и особенностями рельефа.