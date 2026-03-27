В Дзержинском районе Перми из-за прорыва коллектора затопило несколько улиц

Все подтопленные участки находятся в Дзержинском районе Перми, в районе завода «Красный Октябрь». На место для устранения повреждения выехал гусеничный экскаватор. Специалисты приступили к восстановительным работам. Водоснабжение в домах при этом не ограничено. Работы осложнены большим количеством воды и особенностями рельефа.