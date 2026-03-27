В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского БПЛА

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в Горловке ДНР в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: © РИА Новости

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

