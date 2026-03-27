Два подпольных цеха по производству алкоголя и табака ликвидировали в Ростове

В Ростове полицейские раскрыли подпольные производства, задержаны подозреваемые.

Источник: Комсомольская правда

Два подпольных цеха по производству алкогольной и табачной продукции ликвидировали полицейские в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в Советском районе Ростова-на-Дону раскрыли цех по изготовлению крепких спиртных напитков, работающий без лицензии. В этом случае при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых.

Во время обысков нашли и изъяли более 2,5 тысячи бутылок готовой продукции, пять тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 6,5 тысячи литров этилового спирта. Выяснилось, что товар с этикетками различных производителей продавали на Дону и в других регионах страны.

Кроме того, в том же районе Ростова выявили нелегальный цех с табачными изделиями. На площадке нашли сырье для изготовления, более тысячи пачек сигарет и другие доказательства незаконного бизнеса. Сейчас устанавливается причастность сообщников к организации указанного предприятия. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ст. 171.1 УК РФ). Подозреваемых взяли под домашний арест, выясняются соучастники.

