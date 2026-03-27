Волгоградца задержали за убийство знакомого с попыткой расчленения

Подозреваемого в убийстве знакомого с попыткой расчленения задержали в Волгограде. Мужчина не смог справиться с задуманным, поэтому запер тело в квартире и сбежал, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Преступление было совершено в Центральном районе Волгограда 25 марта. Мужчины вместе выпивали, но, как это бывает, поссорились на почве алкоголя. Хозяин квартиры схватил нож и несколько раз ударил гостя в голову и туловище. Он полученных ранений пострадавший скончался.

— После совершения преступления злоумышленник предпринял попытку сокрытия следов содеянного, намереваясь расчленить тело и избавиться от него. Осознав невозможность реализовать задуманное, он запер квартиру и скрылся, — рассказали в СУ СКР по региону.

Однако подозреваемого вскоре нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото из архива V102.RU.

