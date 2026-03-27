Полиция выписала штрафы на 12 млн рублей за нелегальных иностранцев в Пермском крае

«За разные нарушения миграционного законодательства сотрудники полиции составили 600 административных протоколов. Из них 78 выписали в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных административных штрафов превышает 12 миллионов рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
По итогам рейдов было принято решение о выдворении 66 мигрантов, а пять иностранцев уже депортировали. Кроме того, у 13 рабочих, приехавших на работу в Прикамье из других стран, аннулировали патенты. Также правоохранители выдали 91 человеку представления, запрещающее въезд в нашу страну.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что за 2025 году из Перми было выдворено за пределы России 118 иностранных граждан. А всего из края депортировали 247 мигрантов. Для сравнения, в другом приволжском регионе — Саратовской области — в прошлом году депортировали 329 иностранцев.
Фото: ФедералПресс / Александр Калинин.