Более 80 боевых патронов хранил в сейфе житель Воронежской области

Более 80 боевых патронов изъяли у 67-летнего жителя Репьёвского района сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 26 марта.
Во время обыска правоохранители обнаружили сейф, в котором находилось 84 патрона калибра 7,62×39 мм. Баллистическая экспертиза подтвердила, что это боевые патроны отечественного производства. Их изготовили промышленным способом и они пригодны для стрельбы.
Хозяин боеприпасов признал свою вину. Также он рассказал, что патроны несколько лет назад ему отдали знакомые охотники.
Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.