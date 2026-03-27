Силовики задержали группу, поставлявшую заводам ОПК контрафактную сталь на 500 млн рублей

МВД сообщило о задержании участников преступной группы, которая снабжала предприятия ОПК дешевой сталью по поддельным документам. Масштаб аферы оценивается более чем в 500 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в многомиллионных махинациях при поставках металлопродукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, пятеро фигурантов в течение нескольких лет поставляли оборонным заводам фальсифицированную сталь. Как пояснила Ирина Волк, злоумышленники создали сеть аффилированных компаний, действовавших на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Через эти фирмы они закупали дешевый металл, подделывали на него сертификаты качества и продавали его под видом продукции более высокого класса.

«Общая сумма поставок фальсификата на оборонные предприятия превышает 500 млн рублей. Пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции», — цитирует ТАСС представителя МВД.

После задержания петербургская полиция возбудила в отношении пятерых подозреваемых дело о мошенничестве в особо крупном размере. За поставки фальсификата им грозит до 10 лет колонии.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше