Силовики задержали группу, поставлявшую заводам ОПК контрафактную сталь на 500 млн рублей

Правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в многомиллионных махинациях при поставках металлопродукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По версии следствия, пятеро фигурантов в течение нескольких лет поставляли оборонным заводам фальсифицированную сталь. Как пояснила Ирина Волк, злоумышленники создали сеть аффилированных компаний, действовавших на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Через эти фирмы они закупали дешевый металл, подделывали на него сертификаты качества и продавали его под видом продукции более высокого класса.
«Общая сумма поставок фальсификата на оборонные предприятия превышает 500 млн рублей. Пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции», — цитирует ТАСС представителя МВД.
После задержания петербургская полиция возбудила в отношении пятерых подозреваемых дело о мошенничестве в особо крупном размере. За поставки фальсификата им грозит до 10 лет колонии.