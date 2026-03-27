В Иркутске задержали экс-начальника госучреждения по противопожарной безопасности за взятку в крупном размере

Первого обвиняют в получении взятки в крупном размере, вторых — в даче взятки. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области и региональный Следком.
Следствие полагает, что в 2024 году между госучреждением и коммерческой организацией, которая занимается электромонтажными работами, был заключен договор об оказании услуг по проверке соблюдений требований пожарной безопасности. Проверяться должны были объекты на территории Иркутской области.
Руководители организации дали взятку начальнику судебно-экспертного учреждения противопожарной службы в виде оплаты имущества за счет организации в размере более 600 тысяч рублей. Взятка предназначалась за составление технических заключений и протоколов контроля толщины огнезащитного покрытия с выводами о соответствии исследуемых объектов требованиям пожарной безопасности и требованиям огнезащиты, а также за способствование подготовке таких выводов сотрудниками госучреждения, — уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.
Всех троих задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.