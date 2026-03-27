В Иркутске задержали экс-начальника госучреждения по противопожарной безопасности за взятку в крупном размере

Руководители организации дали взятку начальнику судебно-экспертного учреждения противопожарной службы в виде оплаты имущества за счет организации в размере более 600 тысяч рублей. Взятка предназначалась за составление технических заключений и протоколов контроля толщины огнезащитного покрытия с выводами о соответствии исследуемых объектов требованиям пожарной безопасности и требованиям огнезащиты, а также за способствование подготовке таких выводов сотрудниками госучреждения, — уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.