Арест завотделением нижегородской больницы № 33 суд продлил до июня

Срок содержания под стражей для Татьяны Соколовой, заведующей офтальмологическим отделением в больнице № 33 Нижнего Новгорода и главврача ООО «Центр охраны зрения», продлен до 2 июня 2026 года. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье» предоставили Нижегородскому районному суду.
Медицинский работник, задержанная в феврале, обвиняется в мошенничестве согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Согласно материалам расследования, дочь руководителя 33-й больницы, Павла Зубеева, предположительно присвоила 1,8 миллиона рублей, полученных за время, когда работа не выполнялась.
Сама Татьяна Соколова отрицает свою вину, утверждая, что не совершала хищений, а следователь допустил ошибку, включив в расчеты премии и бонусы от платных медицинских услуг. Сторона защиты высказывает предположение, что арест был предпринят с целью оказать давление на отца обвиняемой, который также фигурирует в деле в качестве подозреваемого.
После своего задержания 70-летний Павел Зубеев был госпитализирован по причине проблем с сердечно-сосудистой системой.
Напомним, что задержанный Павел Зубеев стал самым высокооплачиваемым главврачом в Нижнем.