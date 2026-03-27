В Новосибирске суд выпустил из СИЗО виновника ДТП с пятью погибшими

В Новосибирске водитель микроавтобуса смог выйти из СИЗО, куда попал за ДТП с пятью погибшими. Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест в СИЗО 27 марта.
— По итогам апелляционного рассмотрения судом вышестоящей инстанции Олегу Курносову мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 15 мая 2026 года, — сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.
Суд определил, что нет достаточных оснований для содержания обвиняемого под стражей. Ранее он не был судим, имеет постоянное место жительства. У водителя не было судимостей, он получал положительные характеристики.
Трагедия случилась 14 марта в 19:40 на 109-м километре трассы «Сибирь» в Болотнинском районе. По данным ГАИ, водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц» ехал из Новосибирска в сторону Кемерова, пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с большегрузом «МАН».
От удара погибли пять пассажиров: двое 22-летних парней скончались на месте, 20-летняя девушка умерла в скорой. 20-летний парень и 27-летняя Анна скончались в больнице.
Среди погибших были студенты Новосибирского железнодорожного техникума и молодая мать Анна из Междуреченска, у нее осталась пятилетняя дочь. На прощание с Анной приехали сотни друзей, знакомых и коллег.
Полиция задержала 43-летнего водителя микроавтобуса, в региональном Следкоме возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. 17 марта Болотнинский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 15 мая.