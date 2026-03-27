Лжеброкеры атакуют: два жителя Усолья лишились 3,6 млн рублей за сутки

IrkutskMedia, 27 марта. За сутки сразу два жителя Усолья-Сибирского стали жертвами лжеброкеров. Суммарно они потеряли 3,6 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в одном из случаев 40-летняя женщина в конце 2025 года познакомилась с мужчиной, представившимся «московским риелтором» Андреем. Он рассказал ей о возможности дополнительного заработка и предложил установить на телефон «торговое» приложение. Пользователь видела на экране «успешные» сделки и «рост» депозита на счете.
Для увеличения заработка мошенник убедил обманутую внести кредитные 1,6 млн рублей. Однако затем «московский риелтор» перестал выходить на связь и удалил всю переписку в мессенджере. Суммарный ущерб составил около 2,8 млн рублей.
Также от действий несуществующих инвесторов пострадал 66-летний слесарь, который доверился рекламе в интернете. В течение трех месяцев он переводил деньги якобы на инвестиционный счет. Всего он перечислил около 800 тысяч рублей на счета мошенников.
