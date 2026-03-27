Девочка, погибшая от бытового газа в Приморье, страдала токсикоманией не первый год — детский омбудсмен

В Приморском крае продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели 14-летней девочки в посёлке Славянка, которая умерла от отравления бытовым газом из баллончика, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Напоминаем, что реализация товаров с бытовым газом несовершеннолетним запрещена, однако девочка смогла купить баллончик. Вместе с подругой школьница закрылась в уборной магазина, чтобы подышать газом, но от токсического воздействия умерла.

К расследованию трагического инцидента подключилась уполномоченная по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова. Она приняла участие в рабочем совещании по факту гибели девочки, состоявшемся 25 марта в Славянке, где были сделаны неутешительные выводы.

Как пишет детский омбудсмен на своей странице в социальных сетях, два года назад в жизни погибшей девочки уже было «первое ЧП с употреблением газа». Однако никакой качественной профилактической работы после этого не проводилось. Ольга Романова представила на совещании рекомендации по организации индивидуальной работы с такими детьми, которая со школьницей, очевидно, не была реализована.

По информации детского омбудсмена, сниффингом (вдыханием сжиженного газа) дети занимаются либо за компанию, либо в попытке сбежать от реальности из-за стресса, нервного истощения, отсутствия поддержки и т. д. В подростковой среде он распространяется примерно с 2010 года, в Приморском крае только в 2025 году из-за вдыхания паров бытового газа умерло четыре ребёнка.