Девочка, погибшая от бытового газа в Приморье, страдала токсикоманией не первый год — детский омбудсмен

Напоминаем, что реализация товаров с бытовым газом несовершеннолетним запрещена, однако девочка смогла купить баллончик. Вместе с подругой школьница закрылась в уборной магазина, чтобы подышать газом, но от токсического воздействия умерла.
К расследованию трагического инцидента подключилась уполномоченная по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова. Она приняла участие в рабочем совещании по факту гибели девочки, состоявшемся 25 марта в Славянке, где были сделаны неутешительные выводы.
Как пишет детский омбудсмен на своей странице в социальных сетях, два года назад в жизни погибшей девочки уже было «первое ЧП с употреблением газа». Однако никакой качественной профилактической работы после этого не проводилось. Ольга Романова представила на совещании рекомендации по организации индивидуальной работы с такими детьми, которая со школьницей, очевидно, не была реализована.
По информации детского омбудсмена, сниффингом (вдыханием сжиженного газа) дети занимаются либо за компанию, либо в попытке сбежать от реальности из-за стресса, нервного истощения, отсутствия поддержки