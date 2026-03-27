Под Новосибирском экс-начальника отдела судебных приставов подозревают во взятке

В Коченевском районе бывший начальник отдела судебных приставов попал под следствие. Его подозревают в том, что в 2018 году он получил взятку в виде автомобиля, купленного по заниженной цене у должника, чье производство вел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.