Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском экс-начальника отдела судебных приставов подозревают во взятке

Чиновник занизил цену на дорогую машину должника в обмен на то, что не стал применять меры принудительного взыскания.

Источник: Комсомольская правда

В Коченевском районе бывший начальник отдела судебных приставов попал под следствие. Его подозревают в том, что в 2018 году он получил взятку в виде автомобиля, купленного по заниженной цене у должника, чье производство вел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По версии следствия, чиновник не стал применять меры принудительного исполнения по исполнительному производству. Взамен должник продал ему дорогостоящую машину по цене значительно ниже рыночной.

Преступную схему раскрыли сотрудники ОМВД России по Коченевскому району. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.