Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе простились с погибшей при взрыве в пятиэтажке Ольгой Родиковой

Отпевание Ольги Родиковой, которая погибла при взрыве в многоквартирном доме по улице Павла Корчагина в ночь на 24 марта, состоялось 27 марта в храме святой мученицы Татианы при Севастопольском госуниверситете. На панихиду пришли близкие и родственники усопшей, а также прихожане храма.

Источник: Российская газета

Небольшая церквушка стоит на вершине холма возле студгородка. Родикова, мать шестерых детей, была певчей этого храма. Церковь заполнена людьми, многие принесли цветы.

Страшный взрыв раздался в квартире на первом этаже, где поживали Родиковы, в 23:40 23 марта. Ольга погибла на месте. Также погиб ее второй сын, которому было 20 лет. Его смерть криминалисты установили по ДНК.

Четыре дочери, две взрослые и две школьницы, сейчас находятся в больницах. Они также находились в этот момент в квартире. Одна из девочек серьезно пострадала, она рассказала подробности происшедшего.

Старший сын Иван не пострадал, так как живет отдельно от семьи.

Следователи установили, что источник взрыва находился на балконе квартиры. Обстоятельства трагедии еще не известны. Рассматривается версия подрыва неустановленного взрывного устройства.