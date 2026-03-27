В Севастополе простились с погибшей при взрыве в пятиэтажке Ольгой Родиковой

Небольшая церквушка стоит на вершине холма возле студгородка. Родикова, мать шестерых детей, была певчей этого храма. Церковь заполнена людьми, многие принесли цветы.
Страшный взрыв раздался в квартире на первом этаже, где поживали Родиковы, в 23:40 23 марта. Ольга погибла на месте. Также погиб ее второй сын, которому было 20 лет. Его смерть криминалисты установили по ДНК.
Четыре дочери, две взрослые и две школьницы, сейчас находятся в больницах. Они также находились в этот момент в квартире. Одна из девочек серьезно пострадала, она рассказала подробности происшедшего.
Старший сын Иван не пострадал, так как живет отдельно от семьи.
Следователи установили, что источник взрыва находился на балконе квартиры. Обстоятельства трагедии еще не известны. Рассматривается версия подрыва неустановленного взрывного устройства.