В Новосибирске за год возбудили 243 дела о страховых преступлениях

В Новосибирске прошло совещание межведомственной рабочей группы, посвященное борьбе с преступлениями в сфере страхования автогражданской ответственности. Участники обсудили взаимодействие страховщиков и правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В прошлом году городские полицейские завели 243 уголовных дела по фактам мошенничества в автостраховании. Из них четыре дела с 49 эпизодами передали в суд в отношении 22 человек.
За первые три месяца 2026 года возбудили уже 73 таких дела, еще четыре направили в суд — они охватывают 17 эпизодов. Сейчас следователи работают с двумя уголовными делами против организованных групп, которые подозреваются в совершении более 140 преступлений в этой сфере.