Воронежский студент стал сообщником мошенников, испугавшись обвинений в госизмене

Родители 19-летнего студента из Воронежа сообщили в полицию о его исчезновении последующем списании со счета почти миллиона рублей. Стражи порядка организовали поиски, координируя действия с банками для отслеживания финансовых потоков в режиме реального времени. Парня нашли на Московском проспекте, где он ждал дальнейших инструкций от «кураторов». При себе у него было 600 тысяч рублей наличными, а также сумка с еще 290 тысячами, которую он по указанию мошенников получил от неизвестной женщины на улице Домостроителей.