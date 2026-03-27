Воронежский студент стал сообщником мошенников, испугавшись обвинений в госизмене

Парень выступил в роли курьера, забрав деньги у пенсионерки.

Родители 19-летнего студента из Воронежа сообщили в полицию о его исчезновении последующем списании со счета почти миллиона рублей. Стражи порядка организовали поиски, координируя действия с банками для отслеживания финансовых потоков в режиме реального времени. Парня нашли на Московском проспекте, где он ждал дальнейших инструкций от «кураторов». При себе у него было 600 тысяч рублей наличными, а также сумка с еще 290 тысячами, которую он по указанию мошенников получил от неизвестной женщины на улице Домостроителей.

Оказалось, что аферисты запугали студента «взломом Госуслуг» и обвинениями в «финансировании недружественных государств». В итоге он согласился обналичить семейные сбережения и выполнять роль посредника. Сейчас стражи порядка устанавливают законного владельца денег, которые передали пособнику мошенников.