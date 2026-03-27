Масштабный картельный сговор выявлен на рынке охранных услуг Красноярского края

Картельный сговор позволил ряду охранных фирм Красноярского края на протяжении шести лет побеждать в торгах. В отсутствие реальной конкуренции заключено более 430 контрактов на 420 миллионов рублей.
Признаки сговора на рынке охранных услуг выявила проверка, проведенная сотрудниками ФСБ, прокуратуры и антимонопольной службы.
По информации правоохранителей, с 2020 года группа аффилированных компаний, которые формально действовали как разные юридические лица, была единой системой с общим центром управления.
Участники аукционов распределяли между собой роли: кто-то создавал видимость конкуренции, кто-то обеспечивал победу. Если на торгах появлялись сторонние конкуренты, их вытесняли с помощью демпинга, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Результатом сговора стали сотни государственных и муниципальных контрактов. Фигуранты были допущены к охране образовательных, медицинских, социальных учреждений и нередко выполняли свою работу с грубыми нарушениями. Возникла угроза жизни и здоровью граждан.
«Конкуренцию подменила имитация, принцип эффективного расходования бюджетных средств был нарушен», — добавили в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о масштабном ограничении конкуренции.