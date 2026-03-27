Жителю Балтийска предъявлено обвинение в покушении на убийство оператора АЗС

По версии следствия, в ночь на 26 марта злоумышленник в помещении АЗС в поселке Мечниково Балтийского городского округа напал с ножом на оператора, нанеся женщине множество ударов в область спины и груди. Пострадавшая смогла вырваться от нападавшего, сообщить по телефону о произошедшем работодателю. В настоящее время 43-летняя женщина находится в больнице, где ей накануне была проведена сложная операция.