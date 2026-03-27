В Таганрогский суд направлено дело о коррупционных схемах судмедэкспертов

По версии следствия, сотрудницы морга злоупотребляли должностными полномочиями.

В Таганрогский суд направлено дело о коррупционных схемах судмедэкспертов. Фигурантками стали бывшая руководительница ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Оксана Терземан, а также медицинские сёстры Лиана Юсупова и Олеся Хань. Информация опубликована пресс-службой суда.

Согласно материалам следствия, Терземан инкриминируется участие в 22 эпизодах незаконного обогащения путём вымогательства и получения денежных вознаграждений. Юсупова проходит по 18 аналогичным эпизодам, Хань — по двум.

По версии следствия, сотрудницы морга злоупотребляли должностными полномочиями, требуя выплаты от близких умерших граждан. В обмен на ускорение оформления документов, выдачи тел и их подготовки к похоронам они получали денежные средства.

Установлено, что в период распространения коронавирусной инфекции на расчётные счета фигуранток дела незаконно поступило свыше 70 млн рублей.