Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон самокатов открыт: подростки попали в ДТП в Иркутске

Прокуратура контролирует проверки после двух дорожных инцидентов с несовершеннолетними.

Источник: Freepik

IrkutskMedia, 27 марта. В Иркутске за прошедший четверг, 26 марта, зарегистрированы два ДТП с участием подростков, управлявших средствами индивидуальной мобильности. Инциденты произошли в Свердловском и Правобережном округах города, сообщают пресс-службы прокуратуры региона и ГУ МВД России по Иркутской области.

В первом случае 16-летний юноша на самокате пересёк проезжую часть в неположенном месте и столкнулся с кроссовером.

Несколько часов спустя, в микрорайоне Университетский, 15-летний подросток на электросамокате проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате аварии он получил телесные повреждения и был доставлен за медицинской помощью.

Прокуратура Иркутска призывает родителей контролировать, где и как дети используют самокаты и велосипеды, напоминая, что за нарушение правил дорожного движения ответственность ложится на законных представителей несовершеннолетних.

По результатам проверок возможны меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и обеспечения безопасности на дорогах.

Ранее прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта в Иркутске.

Предварительно, межмуниципальный автобус под управлением 46-летнего водителя, следуя по бульвару Рябикова в направлении улицы Маршала Конева, сбил 78-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.