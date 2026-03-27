Сезон самокатов открыт: подростки попали в ДТП в Иркутске

IrkutskMedia, 27 марта. В Иркутске за прошедший четверг, 26 марта, зарегистрированы два ДТП с участием подростков, управлявших средствами индивидуальной мобильности. Инциденты произошли в Свердловском и Правобережном округах города, сообщают пресс-службы прокуратуры региона и ГУ МВД России по Иркутской области.
В первом случае 16-летний юноша на самокате пересёк проезжую часть в неположенном месте и столкнулся с кроссовером.
Несколько часов спустя, в микрорайоне Университетский, 15-летний подросток на электросамокате проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате аварии он получил телесные повреждения и был доставлен за медицинской помощью.
Прокуратура Иркутска призывает родителей контролировать, где и как дети используют самокаты и велосипеды, напоминая, что за нарушение правил дорожного движения ответственность ложится на законных представителей несовершеннолетних.
По результатам проверок возможны меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и обеспечения безопасности на дорогах.
Ранее прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта в Иркутске.
Предварительно, межмуниципальный автобус под управлением 46-летнего водителя, следуя по бульвару Рябикова в направлении улицы Маршала Конева, сбил 78-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.