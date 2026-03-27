В Туве осудили подростка за убийство сверстника в ссоре

В Туве осудили подростка за убийство сверстника. Суд лишил его свободы на шесть лет, до совершеннолетия он будет находиться в воспитательной колонии. В республиканском следкоме рассказали подробности уголовного дела.
27 декабря 2025 года около 18 часов вечера на территории школы в селе Кызыл-Мажалык (Барун-Хемчикский район) два бывших одноклассника затеяли ссору. Точнее, конфликт начался чуть ранее, еще внутри школы. По одной версии во время спортивной игры, по другой — на новогодней вечеринке.
Один из участников — школьник, второй перешел учиться в горный техникум. Когда слова закончились, подростки сцепились в драке. Студент достал принесенный нож и ударил им соперника. Тот скончался на месте.
В СК добавили, что также расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей по неосторожности смерть несовершеннолетнего.