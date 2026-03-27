Отказали тормоза: легковушка врезалась в столб в Минске

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Минске на одном из центральных проспектов, пострадали три человека, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня утром. Автомобиль BMW, за рулем которого был 20-летний водитель, ехал по проспекту Независимости, около здания № 134 машина выехала на встречку, а затем на тротуар, где врезалась в фонарный столб.
«По предварительной информации, у автомобиля отказала тормозная система», — говорится в сообщении.
Водителя и двух пассажиров доставили в больницу для обследования.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости следить за техническим состоянием автомобиля.
«Участие в дорожном движении транспортного средства при наличии технических неисправностей запрещается», — подчеркнули в управлении.