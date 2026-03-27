В Новосибирске заметили горящий локомотив движущегося поезда

По информации источника, подобные явления возникают при больших нагрузках на локомотив, когда масло, скопившееся в районе выхлопных коллекторов, воспламеняется. Как отмечается в публикации, предотвратить такое можно было бы, если бы перед поездкой тепловоз прошёл процедуру «прожога» — прогрева для удаления масляных отложений. Официальных комментариев от железнодорожных служб на данный момент не поступало.