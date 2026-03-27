В Новосибирске заметили горящий локомотив движущегося поезда

В Первомайском районе Новосибирска очевидцы заметили локомотив движущегося поезда, из выхлопного коллектора которого вырывалось пламя. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск». На кадрах видно, что тепловоз продолжает движение, несмотря на возгорание.
«На тепловозах выброс пламени из выхлопных коллекторов возможен при больших нагрузках. Это происходит из-за того, что масло скапливается в районе выхлопных коллекторов, и если перед поездкой тепловоз не “прожгли”, то при хорошей нагрузке оно может воспламениться», — сообщается в телеграм-канале.
Официальных комментариев от железнодорожных служб на данный момент не поступало.