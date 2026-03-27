Мошенники используют психологию для вовлечения в преступления

Телефонные мошенники в России все чаще используют не только схемы с переводом денег, но и сложные психологические приемы, способные подавлять волю человека и подталкивать к преступлениям. Эксперты отмечают: под их влиянием люди могут терять контроль над ситуацией и действовать вопреки здравому смыслу.
Поводом для обсуждения стал тревожный случай в Москве, где молодой спортсмен под воздействием злоумышленников совершил тяжкое преступление против предпринимательницы. Ситуацию разобрали с психологом и директором центра «Ваша опора» Юлией Путиловой.
По словам специалиста, ключевую роль играет стрессовое состояние, в которое намеренно вводят жертву.
«Тоннельное сознание и острый стресс. Мошенники вводят человека в состояние жесточайшего стресса: сообщают о краже денег, угрозе близким или госизмене. В стрессе у человека отключается префронтальная кора (логика) и включается лимбическая система (выживание). Человек видит только один выход, который ему подсовывает манипулятор», — отметила Юлия Путилова.
Одной из распространенных схем остается метод «нога в дверях». Сначала жертву просят выполнить простое действие — например, перевести небольшую сумму на «безопасный счет» или сделать фото здания. После этого давление усиливается, появляются угрозы и шантаж.
Не менее эффективен прием авторитета: злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур. Особенно уязвимы в таких ситуациях пожилые люди, которые привыкли доверять представителям власти и воспринимают их слова как обязательные к исполнению. Используется и роль «спасителя», когда человеку внушают, что он участвует в секретной операции. Это создает ощущение значимости и вовлеченности.
В группе риска — люди в кризисных ситуациях, переживающие развод, потерю работы или близких. Также чаще попадаются на уловки одинокие люди, подростки и пожилые. Отдельно специалисты выделяют тех, кто склонен к так называемому магическому мышлению и вере в теории заговора.
Когда человек уже втянут в схему, мошенники используют механизм невозвратных затрат. Жертве обещают вернуть потерянные деньги, если она выполнит новые указания, в том числе противоправные. Это может довести до полного психологического истощения.
Эксперты напоминают: ни одна официальная структура не требует переводить деньги или участвовать в незаконных действиях. При подозрительных звонках рекомендуется прерывать разговор, самостоятельно перезванивать в ведомства по официальным номерам и обязательно обсуждать ситуацию с близкими, сообщает ИА «Уральский меридиан».