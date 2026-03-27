Водителя будут судить за гибель 45-летней женщины в Новосибирске

Авария произошла на Толмачевском шоссе.

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела об аварии, в которой погибла 45-летняя женщина. Инцидент произошел на Толмачевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 32-летний мужчина за рулем Toyota Prius двигался по проезжей части, превысил скорость во время обгона и потерял управление. Автомобиль на большой скорости вылетел на обочину и сбил пешехода. После случившегося водитель скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В отношении обвиняемого составили обвинительное заключение. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека.

Материалы дела направили в прокуратуру Новосибирской области. После утверждения обвинительного заключения его передадут в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.