В Ставрополе вынесли приговор работнику кофейни, пытавшемуся отравить военных

Следствие установило, что в период с апреля 2023-го по август 2024 года работавший в одной из ставропольских кофеен подсудимый систематически подливал ядовитые вещества в напитки, предназначавшиеся для военных. В прокуратуре подчеркнули, что он действовал в интересах террористической организации, запрещенной на территории России.