В Ставрополе вынесли приговор работнику кофейни, пытавшемуся отравить военных

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 24-летнего жителя Ставрополя, обвиняемого в государственной измене. Фигурант предпринимал попытки отравления военных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Следствие установило, что в период с апреля 2023-го по август 2024 года работавший в одной из ставропольских кофеен подсудимый систематически подливал ядовитые вещества в напитки, предназначавшиеся для военных. В прокуратуре подчеркнули, что он действовал в интересах террористической организации, запрещенной на территории России.
Суд признал молодого человека виновным по статьям «Государственная измена», «Участие в деятельности террористической организации, вербовка в нее», а также «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение надзорного ведомства.
В качестве дополнительного наказания осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, сроком на два года.