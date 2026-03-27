Военный из Новосибирской области получил 6 лет за самовольное оставление части

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор Константину Гусеву, которого признали виновным в самовольном оставлении воинской части.

Источник: Сиб.фм

По данным суда, 15 ноября 2024 года он не прибыл к месту службы и в дальнейшем скрывался в разных регионах страны, не планируя возвращаться.

Задержание произошло 18 августа 2025 года — мужчину заподозрили в другом преступлении. Тогда он сам сообщил, что является военнослужащим и уклоняется от службы.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.