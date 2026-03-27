Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В гаражах рядом со стройкой метротрама в Челябинске провалился асфальт

В правительстве региона сообщили об экстренных мерах по устранению инцидента.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

ЧП произошло сегодня днем, 27 марта. На территории гаражно-строительного кооператива № 202 на улице Елькина провалился грунт в одной из секций. Неподалеку от ГСК находится стройплощадка метротрама — власти подтвердили, что место провала находится в зоне проведения строительных работ.

— Зафиксировано единичное проседание грунта над зоной проведения механизированной проходки тоннелепроходческим комплексом. Пострадавших нет. Подрядная организация приступила к регламентным работам по укреплению грунта: будет проведена засыпка песком и заливка бетонной смесью. Проводится дополнительный геотехнический мониторинг за участком работ, — сообщили КП-Челябинск в правительстве Челябинской области.

Как сообщалось ранее, строители на данном участке прошли уже более 130 метров тоннеля.