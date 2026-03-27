В гаражах рядом со стройкой метротрама в Челябинске провалился асфальт

ЧП произошло сегодня днем, 27 марта. На территории гаражно-строительного кооператива № 202 на улице Елькина провалился грунт в одной из секций. Неподалеку от ГСК находится стройплощадка метротрама — власти подтвердили, что место провала находится в зоне проведения строительных работ.