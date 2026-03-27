Полиция НСО задержала курьера, пытавшегося обмануть вдову участника СВО

В отдел МВД России по Черепановскому району обратилась местная жительница — вдова погибшего бойца СВО. Она рассказала, что сначала ей позвонили якобы из администрации и сообщили о выплатах после смерти супруга, а затем неизвестные, представившиеся сотрудниками силового ведомства, заявили, что с ее счетов переводят деньги в поддержку ВСУ. Горожанку убедили «задекларировать» накопления — почти 2 миллиона рублей — и передать их курьеру.
Знакомая девушки заметила неладное в ее поведении и заставила обратиться в полицию. Дальнейшие действия заявительницы проходили под контролем оперативников: она договорилась о встрече, а вместо денег взяла заранее подготовленный муляж. После передачи «куклы» курьер бросился бежать, началась погоня, машина злоумышленника съехала в кювет, но вскоре его задержали. Им оказался 22-летний уроженец Искитима.
«Благодаря своевременному обращению в полицию денежные средства супруги погибшего военнослужащего удалось сохранить», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.