Полиция НСО задержала курьера, пытавшегося обмануть вдову участника СВО

Женщине позвонили лжесотрудники мэрии, пообещали выплаты, а затем убедили, что ее счета уходят на поддержку ВСУ.

Источник: Om1 Новосибирск

В отдел МВД России по Черепановскому району обратилась местная жительница — вдова погибшего бойца СВО. Она рассказала, что сначала ей позвонили якобы из администрации и сообщили о выплатах после смерти супруга, а затем неизвестные, представившиеся сотрудниками силового ведомства, заявили, что с ее счетов переводят деньги в поддержку ВСУ. Горожанку убедили «задекларировать» накопления — почти 2 миллиона рублей — и передать их курьеру.

Знакомая девушки заметила неладное в ее поведении и заставила обратиться в полицию. Дальнейшие действия заявительницы проходили под контролем оперативников: она договорилась о встрече, а вместо денег взяла заранее подготовленный муляж. После передачи «куклы» курьер бросился бежать, началась погоня, машина злоумышленника съехала в кювет, но вскоре его задержали. Им оказался 22-летний уроженец Искитима.

«Благодаря своевременному обращению в полицию денежные средства супруги погибшего военнослужащего удалось сохранить», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.