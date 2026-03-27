Спортивно-любительское рыболовство планируют развивать в Хабаровском крае

Как сделать Хабаровский край привлекательным для туристов за счет спортивно-любительского рыболовства, обсудили на круглом столе. Своим опытом в этой сфере поделились другие регионы. Также в заседании приняли участие эксперты из Москвы. По их словам, рыболовный туризм может дать мощный экономический эффект для отдаленных районов.
«Однозначно, ничего этому в нашем крае не мешает. Просто надо эту историю постараться упорядочить и, может, где-то посмотреть вопросы регулирования, правила рыболовства. Со стороны туротрасли — это места для размещения и проживания и организация этого процесса», — отметил председатель комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Никита Король.
Потенциал для развития спортивного рыболовства у Хабаровского края есть, но должны быть соблюдены условия. Нужно полностью описать виды рыб, найти заинтересованных в этом инвесторов, подготовить кадры в сфере туризма.