Сотрудника ГИБДД из Ростова обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области. Предварительно, подозреваемый, занимая должность в подразделениях ведомства, незаконно получил от предпринимателя взятку в значительном размере. Суммой сотрудник полиции распорядился по собственному усмотрению.​Сейчас фигурант задержан в соответствии с положениями статей 91 и 92 УПК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).Раннее мы сообщали, что в Ростове глава подразделения «Ростовэнерго» попался на крупной взятке.