В Воронеже задержали находившуюся в международном розыске аферистку

26 марта полицейские задержали фигурантку в жилом доме по улице Героев Сибиряков. При проверке по базам данным выяснилось, что ранее судимая за аналогичные преступления женщина с апреля 2024 года находится в международном розыске в Белоруссии за мошенничество. Задержанная уже во всем созналась. Ее поместили в СИЗО. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.