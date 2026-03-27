Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже задержали находившуюся в международном розыске аферистку

Женщина похищала деньги, оказывая оккультные услуги.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 34-летняя жительница Воронежа в текущем месяце, промышляя на центральных улицах города, убедила девушек в наличии у них «сглаза» или «порчи». Под предлогом проведения магических обрядов она присвоила себе 14 и 13 тысяч рублей.

26 марта полицейские задержали фигурантку в жилом доме по улице Героев Сибиряков. При проверке по базам данным выяснилось, что ранее судимая за аналогичные преступления женщина с апреля 2024 года находится в международном розыске в Белоруссии за мошенничество. Задержанная уже во всем созналась. Ее поместили в СИЗО. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции полагают, что жертв может быть значительно больше. Тех, кто знает о противоправной деятельности женщины (на фото), просят позвонить по телефонам: 269−63−02, 269−64−02 или 8−999−435−31−15.