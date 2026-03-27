В Воронеже задержали находившуюся в международном розыске аферистку

По данным следствия, 34-летняя жительница Воронежа в текущем месяце, промышляя на центральных улицах города, убедила девушек в наличии у них «сглаза» или «порчи». Под предлогом проведения магических обрядов она присвоила себе 14 и 13 тысяч рублей.
26 марта полицейские задержали фигурантку в жилом доме по улице Героев Сибиряков. При проверке по базам данным выяснилось, что ранее судимая за аналогичные преступления женщина с апреля 2024 года находится в международном розыске в Белоруссии за мошенничество. Задержанная уже во всем созналась. Ее поместили в СИЗО. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции полагают, что жертв может быть значительно больше. Тех, кто знает о противоправной деятельности женщины (на фото), просят позвонить по телефонам: 269−63−02, 269−64−02 или 8−999−435−31−15.