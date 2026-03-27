В Минске три человека попали в больницу из-за отказа тормозов у BMW

В Минске три человека пострадали в жестком ДТП из-за отказа тормозов у BMW, рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла утром 27 марта на проспекте Независимости. Вблизи здания № 134 20-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части, где врезался в осветительную мачту. Предварительно, причиной аварии стал отказ тормозной системы в иномарке.
В аварии пострадал сам водитель и два его пассажира, их доставили в больницу для обследования.
ГАИ проводит проверку.
Тем временем белорус обворовывал людей на концертах в Минске, даже не заходя в зал.