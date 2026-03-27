В Минске три человека попали в больницу из-за отказа тормозов у BMW

Жесткая авария произошла утром 27 марта на проспекте Независимости. Вблизи здания № 134 20-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части, где врезался в осветительную мачту. Предварительно, причиной аварии стал отказ тормозной системы в иномарке.