На Урале опекунше, истязавшей пятерых детей, дали срок в колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Верхотурский районный суд приговорил к 8 годам колонии общего режима опекуна Ингу Костюкевич, которая на протяжении восьми лет избивала, ставила коленями на горох, оставляла без еды, укладывала спать на холодном полу и унижала пятерых подопечных детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По информации пресс-службы, на протяжении 8 лет, с сентября 2012 по декабрь 2020 года, женщина систематически истязала каждого из пятерых несовершеннолетних подопечных.
Установлено, что опекун таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, била в том числе хозяйственными вениками, обувью, пластиковыми палками, пучками крапивы, принуждала стоять на коленях, в том числе на горохе, со связанными руками, приседать длительное время с поднятыми руками, оставляла надолго без еды, заставляя при этом на коленях наблюдать, как она употребляет пищу, в холодное время года выводила на снег и обливала холодной водой, заставляла спать на холодном полу, высыпала на голову окурки и пепел.
Она признана виновной в истязании двух несовершеннолетних подопечных, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребёнка, повлёкшем психическое расстройство (пункты «з, б» части 2 статьи 111, пункты «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ).
«Костюкович назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима Кроме того, осужденная обязана выплатить потерпевшим в общей сумме 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.
Кроме того, суд вынес 4 частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики минсоцполитики Свердловской области № 14, обратив внимание должностных лиц на недостатки в работе, способствовавшие совершению преступлений.