На Красноярском море машина ушла под лед без водителя и его пассажира

На Красноярском море машина вновь ушла под лед. Это случилось сегодня, 27 марта, напротив залива Бирюса, сообщили в КГКУ «Спасатель».
К счастью, на сей раз обошлось без пострадавших — водитель и его пассажир вовремя сориентировались и успели выбраться из салона. Автомобиль же погрузился в полынью. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на место и эвакуировали мужчин. Доставили их к себе.
Добавим, что Красноярское водохранилище — место опасное, даже гиблое для тех, кто на свой страх и риск решает покататься на нем. В заливе Шумиха, чтобы пресечь выезды, спасатели пропиливают траншеи на льду, чтобы создать препятствие. Утопившие автомобиль товарищи, направились в залив Бирюса, где таких полос препятствия нет.