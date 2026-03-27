Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярском море машина ушла под лед без водителя и его пассажира

Несмотря на предупреждения водители продолжают рисковать.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском море машина вновь ушла под лед. Это случилось сегодня, 27 марта, напротив залива Бирюса, сообщили в КГКУ «Спасатель».

К счастью, на сей раз обошлось без пострадавших — водитель и его пассажир вовремя сориентировались и успели выбраться из салона. Автомобиль же погрузился в полынью. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда выехали на место и эвакуировали мужчин. Доставили их к себе.

Добавим, что Красноярское водохранилище — место опасное, даже гиблое для тех, кто на свой страх и риск решает покататься на нем. В заливе Шумиха, чтобы пресечь выезды, спасатели пропиливают траншеи на льду, чтобы создать препятствие. Утопившие автомобиль товарищи, направились в залив Бирюса, где таких полос препятствия нет.