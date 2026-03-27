Омичу грозит три года лишения свободы за пьяный мордобой

В Омске возле одного из кафе по улице Ленина произошла пьяная драка. У одного из участников конфликта оказалась в двух местах сломана челюсть, а второму теперь грозит три года лишения свободы.
Как рассказали в УМВД по Омской области, сообщение о потерпевшем, доставленном в лечебное учреждение с двухсторонним переломом нижней челюсти, пришло из больницы. Полицейские опросили 41-летнего пациента. Тот рассказал, что отдыхал в кафе, а когда вышел на улицу, между ним и неизвестным парнем произошел конфликт. От словесной перепалки тот быстро перешел к кулачному бою, в результате чего омич и оказался на больничной койке.
Так как в центре города полно видеокамер и имелись свидетели происшествия, полицейские быстро вычислили победителя уличного поединка. Им оказался 23-летний житель Центрального округа. Причину конфликта он пояснить не смог, сказал, что был очень пьян и ничего не помнит.
Дознаватель отдела полиции № 10 города Омска завела на дебошира уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы.
