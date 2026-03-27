Мертвые помогут? Эксперты назвали неожиданный итог поисков Усольцевых

Прошло полгода с момента загадочной пропажи Усольцевых. Все это время за их судьбой следят миллионы человек в стране. Поиски семьи из Красноярского края стали самыми масштабными и резонансными в истории. И в этом, как бы страшно это ни звучало, есть в том числе плюсы. Возможно, их исчезновение когда-то поможет спасти чьи-то жизни.
Волонтеры-поисковики рассказали корреспонденту krsk.aif.ru, что поменялась в подходе к поиску людей после пропажи Усольцевых. Мы вспоминаем детали их пропажи и делимся новыми подробностями.
Как Усольцевы поменяли систему поисков в стране?
В сибирской тайге люди теряются пусть не часто, но регулярно. Кто-то пропадает бесследно навсегда. Но обычно это одиночки, которые пошли на охоту, за грибами или просто на прогулку.
Однако, чтобы пропала семья из трех человек, да еще с собакой, ни оставив ни единой зацепки — такого в Красноярском крае не помнят. Это и заставляет людей строить свои версии и домыслы. А они самые разные — от несчастного случая до побега за границу.
Но для многих судьба Усольцевых — не праздное любопытство. Когда объявили об их поисках, на Кутурчинское Белогорье поехали добровольцы из разных регионов страны. Всего в операции участвовало почти две тысячи человек. И волонтеры бы искали до последнего. Но в горной тайге выпал глубокий снег. Там стало небезопасно. Поэтому теперь Усольцевых, когда позволяет погода, ищут только профессионалы.
Сразу после сворачивания активной фазы поисков в Красноярске состоялось большое совещание с участием оперативных служб и волонтеров. Потом прошли совместные учения.
"Каждый поиск — это опыт. История семьи Усольцевых уже отражается в региональной практике: создана рабочая группа со Следственным комитетом, МВД, спасателями, добровольцами и красноярским отделением Красного Креста. Это сделано, чтобы усовершенствовать алгоритм реагирования.
Также данная операция станет для нас одной из точек перехода к более технологичной модели поиска. Отряд выстраивает более тесное взаимодействие с операторами связи, системами видеонаблюдения, чтобы вместе формировать безопасную среду и сокращать время реакции. Мы продолжаем совершенствовать оборудование, усиливать профилактику. Подчеркнем, что это всё также происходит как часть естественного процесса развития отряда и взаимодействия с партнерами, которые нам помогают«, — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru региональный представитель отряда “ЛизаАлерт” Красноярского края Владислав Величко.
Технологии поиска, опробованные на Усольцевых.
Сейчас похожие поиски ведутся на Красноярских Столбах. Там пропал бывший спецназовец Виктор Потаенков. Многие отмечают, что в его исчезновении есть однозначно схожее с историей Усольцевых. Однако сами волонтеры-поисковики с этим до конца не соглашаются.
«Необходимо понимать, что поиски семьи Усольцевых и Виктора Потаенкова — это две разные истории, начиная с вводных. Поиск на Столбах — в черте города, в другой местности, в другое время года, с другим уровнем доступности связи. Но важно то, что из каждой поисковой операции мы берём опыт и применяем его в дальнейшем, даже в масштабах страны», — объяснил корреспонденту krsk.aif.ru Величко.
Но даже в СК отмечают, что в поисках Потаенкова начинают применяться технологии, которые были опробованы с Усольцевыми.
«По поводу пропавшего Виктора Потаенкова: ждём ответа по биллингу от сотовых компаний. Как получим данные, будут проводиться масштабные поиски с привязкой к местам, где значился сигнал телефона мужчины», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.
Это серьезно увеличивает шансы найти пропавшего красноярца. Как и Усольцевы, в лесу у Потаенкова пропала связь. А биллинг дает возможность отследить, где все-таки она ловилась.
Так, сигнал сотового, принадлежавшего Сергею, засекли в семи километрах от Кутурчина, откуда семья отправилась в лесной поход. Тогда эту местность тщательно проверили. К сожалению, в случае с Усольцевыми зацепку и там не нашли. Но это не значит, что такая технология не сработает в других поисках.
Версии пропажи семьи Усольцевых.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и старой корги на туристическую тропу по Кутурчинскому Белогорью вышли 28 сентября 2025 года и пропали. Их сосед рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, что накануне глава семьи мыл возле своего частного дома автомобиль. Тот самый, который потом нашли в поселке Кутурчин.
«Я не верю, что у Сергея могли быть враги из-за бизнеса. Но допускаю криминальную версию их пропажу. Они оказались не в то время, не в том месте. Возможно, с ними расправились браконьеры», — поделился с корреспондентом krsk.aif.ru сосед Усольцевых Александр.
При этом сын Ирины Данил Баталов продолжает верить в то, что его родственники могут быть живы. Он допускает мысль о их побеге за границу.
Однако основной версией, которую отрабатывает СК, остается несчастный случай. Усольцевы могли заблудиться в тайге и замерзнуть. Найти их надеются весной, как только растает снег.