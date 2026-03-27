Руководителю воронежской Дирекции единого заказчика капстроительства продлили заключение под стражей

В пятницу, 27 марта, Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей руководителю Дирекции единого заказчика капитального строительства Александру Киму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела бывший руководитель управления строительства Воронежа Евгений Шишкин выпущен по домашний арест. По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению бюджетных средств при строительстве амфитеатра на набережной Воронежа. Ущерб по данному эпизоду оценивается в 45 млн рублей.
Александр Ким обвиняется в том, что инициировал использование подложных документов, организовал выполнение работ с нарушением условий контрактов, а также участвовал в завышении их стоимости.