Руководителю воронежской Дирекции единого заказчика капстроительства продлили заключение под стражей

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела бывший руководитель управления строительства Воронежа Евгений Шишкин выпущен по домашний арест. По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению бюджетных средств при строительстве амфитеатра на набережной Воронежа. Ущерб по данному эпизоду оценивается в 45 млн рублей.