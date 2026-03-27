Мэрия Сочи подтвердила проверку силовиков в администрации

Мэрия Сочи оказала содействие силовикам при проведении проверки.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Сочи подтвердили факт проведения следственных действий в здании мэрии. Как сообщил ТАСС источник в городской администрации, правоохранительным органам оказали полное содействие во время проводимых проверок.

«В администрации города Сочи проводились проверки силового ведомства», — сказали в мэрии.

Об операции сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю стало известно утром 27 марта. В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое чиновников: Евгений Горобец — заместитель главы администрации города, Роман Рябцев — директор правового департамента и Аслан Ачмизов — руководитель департамента муниципального земельного контроля.

По предварительной информации, чиновники стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в размере почти 12 миллионов рублей. В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства.