Мэрия Сочи подтвердила проверку силовиков в администрации

В администрации Сочи подтвердили факт проведения следственных действий в здании мэрии. Как сообщил ТАСС источник в городской администрации, правоохранительным органам оказали полное содействие во время проводимых проверок.
«В администрации города Сочи проводились проверки силового ведомства», — сказали в мэрии.
Об операции сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю стало известно утром 27 марта. В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое чиновников: Евгений Горобец — заместитель главы администрации города, Роман Рябцев — директор правового департамента и Аслан Ачмизов — руководитель департамента муниципального земельного контроля.
По предварительной информации, чиновники стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в размере почти 12 миллионов рублей. В настоящее время силовики устанавливают все обстоятельства.