Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ФСБ задержала членов этнической ОПГ, занимающейся наркоторговлей

В Петербурге ликвидировали этническую ОПГ.

Источник: УФСБ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге ФСБ ликвидировала азербайджанскую этническую организованную преступную группировку, промышлявшую наркоторговлей.

При обысках у членов банды обнаружили и изъяли свыше 24 кг наркотиков, пишет Мойка78.

В пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что на задержанных (на кадрах оперативной съемки запечатлено семь человек. — Прим.ред.) завели три уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Напомним, в феврале в Екатеринбурге вынесли приговор членам этнической преступной группировки. Членов азербайджанской диаспоре признали виновными в убийстве и покушении на убийство. Среди тех, кому вынесли приговор, был и бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински.