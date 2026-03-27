В Петербурге ФСБ задержала членов этнической ОПГ, занимающейся наркоторговлей

В Петербурге ФСБ ликвидировала азербайджанскую этническую организованную преступную группировку, промышлявшую наркоторговлей.
При обысках у членов банды обнаружили и изъяли свыше 24 кг наркотиков, пишет Мойка78.
В пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что на задержанных (на кадрах оперативной съемки запечатлено семь человек. — Прим.ред.) завели три уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Напомним, в феврале в Екатеринбурге вынесли приговор членам этнической преступной группировки. Членов азербайджанской диаспоре признали виновными в убийстве и покушении на убийство. Среди тех, кому вынесли приговор, был и бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински.