Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оползень сошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

Специалисты уже выехали на место происшествия для осмотра участка и уборки последствий.

Источник: Нижегородская правда

Оползень произошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Как выяснил фотокорреспондент сайта pravda-nn.ru, на момент инцидента машин рядом не были, и они не пострадали.

Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. Движение частично ограничено.

В мэрии заявили, что специалисты уже выехали на место происшествия для осмотра участка и уборки последствий.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 марта на Зеленском съезде проводились работы по уборке и вывозу снега со склонов. На это время на участке ограничивали автомобильное движение. В работах участвовали 12 альпинистов, две спецмашины, один погрузчик и два самосвала.

