Оползень сошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

Оползень произошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Как выяснил фотокорреспондент сайта pravda-nn.ru, на момент инцидента машин рядом не были, и они не пострадали.
Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. Движение частично ограничено.
В мэрии заявили, что специалисты уже выехали на место происшествия для осмотра участка и уборки последствий.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 марта на Зеленском съезде проводились работы по уборке и вывозу снега со склонов. На это время на участке ограничивали автомобильное движение. В работах участвовали 12 альпинистов, две спецмашины, один погрузчик и два самосвала.
